Ritmegame VOEZ komt naar de Switch

VOEZ, een ritmegame uit Japan, komt naar de Switch.



De game werd onthuld in een spread van het Japanse magazine Famitsu. De game is overigens al beschikbaar voor iOS en Android. Onder de kleine scan van het magazine is een trailer van de iOS-versie te zien.



De game is ontwikkeld door Flyhigh Works en laat spelers een band samenstellen met zes jongens en meiden. Het is niet bekend wanneer de Switch-game uitkomt en of de game buiten Japan verschijnt. De Switch zelf is vanaf 3 maart beschikbaar.