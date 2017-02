6,73 miljoen dollar met extra grote Humble Bundle opgehaald

De Humble Freedom Bundle, een extra grote Humble Bundle, heeft 6,73 miljoen dollar, zo'n 6,38 miljoen euro, opgehaald.



Alle opbrengsten van de Humble Freedom Bundle gaan naar de ACLU, de International Rescue Committee en Artsen Zonder Grenzen. De bundel werd opgericht om moeilijkheden rondom de immigratieban en soortgelijke politieke kwesties die aan het licht zijn gekomen sinds de aanstelling van de Amerikaanse president Donald Trump tegen te gaan.



In de bundel zaten 47 games die samen meer dan 60 dollar waard waren. Spelers hoefden daar maar 30 dollar voor te betalen. Enkele van de games warenThe Witness, Stardew Valley, Octodad: Dadliest Catch, Super Meat Boy, Nuclear Throne, The Stanley Parable en The Swapper.



De bundel is inmiddels niet meer beschikbaar.