Ook in Japan krijgt men een mooie Zelda: Breath of the Wild-trailer

In Japan is er een nieuwe trailer van de aankomende game The Legend of Zelda: Breath of the Wild uitgekomen.



De trailer wordt ook op Japanse televisies uitgezonden. Het gaat voor een groot gedeelte om beelden die ook in de trailer van het Switch-event vorige maand zaten. Er zitten echter een aantal nieuwe beelden in, die enkele nieuwe gebieden en vijanden in de game onthullen.



The Legend of Zelda: Breath of the Wild is vanaf 3 maart beschikbaar voor Switch, de nieuwe console van Nintendo die ook die dag uitkomt. Breath of the Wild komt die dag tevens naar Wii U.