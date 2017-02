Speel met Australië in aankomende Civilization 6-dlc

Er komt betaalde en gratis downloadbare content naar Civcilization 6.



De betaalde downloadbare content voegt Australië toe. Het is voor het eerst dat mensen met het land kunnen spelen in de franchise. De natie wordt geleid door John Curtin, die de minister president was tijdens de laatste paar jaren van de Tweede Wereldoorlog. Het is nog niet bekend wanneer de downloadbare content verschijnt en hoeveel het gaat kosten.



De gratis update die "binnenkort" moet verschijnen voegt enkele nieuwe features toe, waaronder Steam Workshop-ondersteuning. Zo kunnen mensen gemakkelijk mods uploaden en downloaden voor de game. Ook kunnen spelers als een team spelen in multiplayer, zowel tegen de computer als tegen andere spelers. Daarnaast zal de update verschillende bugs oplossen.