Racegame Antigraviator vanaf nu beschikbaar op Steam Greenlight

Belgische ontwikkelaar Cybernetic Walrus heeft een demo en trailer uitgebracht voor de futuristische racegame Antigraviator.

Antigraviator is een futuristische racegame, waarbij je 'power globes' moet oppikken om je tegenstanders te hinderen. Antigraviator wordt ontwikkeld door indie-ontwikkelaar Cybernetic Walrus. De studio is opgericht door vier Belgische studenten.

Een gratis demo van de game is beschikbaar op de officiële website. Deze bevat één baan die zowel alleen als in splitscreen te spelen is. Online multiplayer is niet beschikbaar in de demo.

Antigraviator krijgt in de toekomst meer wagens die aanpasbaar zijn, racebanen en online multiplayer. Bekijk de trailer hieronder.