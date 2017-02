Tweaks en nieuwe maps naar testserver Battlefield 1

Vandaag heeft Dice de patch notes van de update van de Community Test Environment geplaatst. verschillende granaten en vliegtuigen worden onder andere minder effectief gemaakt.

Verschillende granaten worden minder snel bijgevuld wanneer ze op zijn, zodat spelers deze minder vaak kunnen gebruiken. Ook wordt het aantal beschikbare aantal gas- en minigranaten gereduceerd van twee naar één wanneer spelers spawnen.

Daarnaast wordt een aantal voertuigen minder effectief gemaakt. Zo wordt de schade gedaan door de kanonnen van vliegtuigen gehalveerd en worden bommenwerpers veertig procent minder krachtig.

De aanpassingen zullen nu beschikbaar zijn in de Community Test Environment. Op Twitter gaf producer David Sirland aan dat er ook nieuwe maps toegevoegd zullen worden, deze zijn waarschijnlijk afkomstig van de They Shall Not Pass-dlc.

De uitgebreide lijst met veranderingen is hier te vinden.