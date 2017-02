Homestead-update The Elder Scrolls Online beschikbaar op consoles

The Elder Scrolls Online heeft sinds vandaag een nieuwe update ontvangen die spelers in de gelegenheid stelt huizen te kopen in de game.

Met de nieuwe update kunnen spelers hun huizen aanpassen in de game. Homestead biedt ongeveer veertig verschillende opties, variërend van kleine ruimtes in de herbergen tot grotere landhuizen. Ook is het mogelijk om een eiland te kopen. Elk eiland heeft een uniek thema dat gebaseerd is op de tien verschillende rassen in The Elder Scrolls. Van elk eiland mogen spelers er maar één hebben.

Als spelers een huis hebben gekocht kunnen ze het interieur decoreren met ruim 2000 verschillende objecten, waaronder bedden, boeken, bankstellen en schilderijen. Alle spelers krijgen gratis een huis na het installeren van de update.

Pc-spelers konden eerder deze maand al gebruik maken van de update. The Elder Scrolls Online is nu beschikbaar voor Xbox One, PlayStation 4 en pc.