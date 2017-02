Pers maakt melding van synchronisatieproblemen Switch-controller

Verschillende buitenlandse journalisten met een Switch claimen dat de Joy-Con-controller af en toe de verbinding met de console zelf verliest.



Journalisten klagen over het feit dat ze tijdens het spelen van The Legend of Zelda: Breath of the Wild soms de connectie tussen de console en de linker Joy-Con verliezen, waardoor de game niet meer bestuurd kan worden. Na vaker testen blijkt dat het ook kan gebeuren wanneer mensen in het menu van de Switch zitten.



De problemen doen zich niet voor wanneer de Joy-Cons aan het scherm zijn gekoppeld en de console in handheldmodus wordt gebruikt. Ook worden er geen problemen ondervonden bij het spelen met de Pro Controller.

Polygon heeft een aantal tweets van diverse journalisten en anderen die al beschikken over een Switch-console verzameld. Allen maken melding van het probleem.



Verschillende journalisten spreken de hoop uit dat het probleem verholpen wordt met een update die Nintendo van plan is om op de dag van lancering, 3 maart, uit te brengen. Nintendo zelf heeft nog geen statement naar buiten gebracht over het probleem.