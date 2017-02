Overwatch wint Game of the Year DICE Awards 2017

Afgelopen nacht vonden de DICE Awards 2017 plaats in Las Vegas. Overwatch won de Game of the Year-award en ook Uncharted 4 viel in de prijzen.



Op de DICE Summit werden prijzen uitgedeeld aan de beste games van vorig jaar. Overwatch won vier prijzen, waaronder de Game of the Year 2016. Ook Uncharted 4: A Thief's End won ook vier prijzen, voor het verhaal en de technische prestaties.

Ook werden er twee nieuwe prijzen uitgereikt, Immersive Reality Game of the Year en Immersive Reality Technical Achievement, die gingen respectievelijk naar Superhot VR en Eagle Flight, twee virtual reality-games.

Hieronder zijn alle winnaars te bekijken.



• Action Game of the Year: Overwatch



• Adventure Game of the Year: Uncharted 4: A Thief's End

• Role-Playing/Massively Multiplayer Game of the Year: Dark Souls 3



• Sports Game of the Year: Steep



• Racing Game of the Year: Forza Horizon 3



• Fighting Game of the Year: Street Fighter 5



• Strategy/Simulation Game of the Year: Civilization 6



• Family Game of the Year: Ratchet & Clank



• Handheld Game of the Year: Pokémon Sun & Moon



• Mobile Game of the Year: Pokémon Go



• D.I.C.E. Sprite Award: Inside



• Outstanding Achievement in Online Gameplay: Overwatch



• Outstanding Achievement in Original Music Composition: Doom



• Outstanding Achievement in Sound Design: Battlefield 1



• Outstanding Achievement in Story: Uncharted 4: A Thief's End



• Outstanding Achievement in Character: The Last Guardian (Trico)



• Outstanding Technical Achievement: Uncharted 4: A Thief's End



• Outstanding Achievement in Animation: Uncharted 4: A Thief's End



• Outstanding Achievement in Art Direction: Inside



• Outstanding Achievement in Game Design: Overwatch



• Outstanding Achievement in Game Direction: Inside



• Immersive Reality Technical Achievement: Eagle Flight

• Immersive Reality Game of the Year: Superhot VR



• Game of the Year: Overwatch