Nieuwe uitbreiding Gravity Rush 2 vanaf 21 maart

De nieuwe uitbreiding voor Gravity Rush 2, The Ark of Time, komt 21 maart uit op PlayStation Network. Dit heeft Sony aangekondigd middels een nieuwe trailer.

De uitbreiding bevat een nieuwe verhaallijn, waarin de partner van Kat, Raven, de hoofdrol speelt. Raven moet de 'Lost Children' zien te redden die vast kwamen te zitten in de Ark aan het eind van de eerste Gravity Rush.

De antagonisten in het verhaal zijn Lumino, Guardian of Light en Tenebria, Guardian of Darkness. De uitbreiding voegt ook een aantal nieuwe elementen toe aan de main game. Het hoogste level van de 'Devool Trench Mine' stijgt van 30 naar 50 en spelers maken meer kans om 'Talismans' te vinden.

Gravity Rush 2 is exclusief beschikbaar voor PlayStation 4.