Snipperclips is launchgame Nintendo Switch

Nintendo heeft aangekondigd dat puzzelgame snipperlclips op 3 maart samen met de Nintendo Switch uitkomt. De game zal verschijnen als download in de eShop en wordt ook beschikbaar als limited edition-bundel met een extra set Joy-Con-controllers.



De bundel betreft een downloadcode van de game in combinatie met de rode en blauwe Joy-Con. Ook zal er een demo van de game in de Nintendo eShop verschijnen.

In Snipperclips moeten twee spelers samenwerken om de juiste vormen te maken en zo puzzels op te lossen. De game wordt in samenwerking met indie-ontwikkelaar SFB Games gemaakt.