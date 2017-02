Sony verkoopt meer PlayStation VR-brillen dan verwacht

Sony heeft meer dan 900.000 PlayStation VR-headsets verkocht in de eerste vier maanden na lancering. Dit maakt Andrew House, CEO van Sony Interactive Entertainment, bekend aan The New York Times.

House geeft aan dat hij oorspronkelijk minder PlayStation VR-headsets wilde laten produceren voor het geval dat het product geen succes zou zijn. Nu blijkt dat er meer vr-brillen zijn verkocht dan verwacht. Het interne doel van Sony was om binnen de eerste zes maanden na lancering een miljoen exemplaren te verkopen. Nu is bekend dat in de periode tot 19 februari, vier maanden na lancering, al 915.000 headsets zijn aangeschaft.

Naast PlayStation VR werden vorig jaar ook de Oculus VR- en HTC Vive-brillen gelanceerd. Volgens marktonderzoek van SuperData verkochten die brillen minder goed. Sony's bril zou ongeveer drie keer beter verkopen dan de Oculus VR en ruim vijfig procent meer dan de HTC Vive.

PlayStation VR is beschikbaar voor een adviesprijs van 399,99 euro en werkt met PlayStation 4 en PlayStation 4 Pro.