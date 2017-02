Mass Effect: Andromeda is af

Mass Effect: Andromeda is afgelopen vrijdag goud gegaan. Ook krijgt de game een vroege day-one patch voor early-acces en is de bestandsgrootte voor de pc en console bekend.

Via Twitter heeft Bioware bekendgemaakt dat de game af is, terwijl er gewerkt wordt aan een day one-patch. Een "aanzienlijk deel" van het ontwikkelteam werkt op dit moment aan de patch, die op 16 maart al beschikbaar is voor leden die via EA Access of Origin Access al met de game aan de slag kunnen.

Op de consoles zal de totale omvang van game tussen de 45GB en 60GB uitkomen, terwijl de pc-versie ongeveer 55GB zal zijn. Dit is te vinden bij de specificaties op Origin.

Op 23 maart komt Mass Effect: Andromeda uit voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. Bioware bracht dit weekend ook een nieuwe trailer uit die de wapentypes uitlicht. Deze is hieronder te zien.