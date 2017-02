Middle-earth: Shadow of War aangekondigd met trailer

Warner Bros. heeft officieel aangekondigd dat Middle-earth: Shadow of War uitkomt op 24 augustus. Het vervolg op Shadow of Mordor past het Nemisis-systeem toe op de gehele wereld.

Het Nemisis-systeem houdt in dat procedureel gegenereerde vijanden ieder sterke en zwakke punten hebben, confrontaties met de speler onthouden en kunnen stijgen in rang. In Shadow of War wordt dit toegepast op de gehele wereld door volgelingen toe te voegen en spelers forten te laten veroveren en te laten managen.

Het verhaal is het directe vervolg op Shadow of Mordor en speelt zicht af tussen The Hobbit en Lord of the Rings. Hoofdpersoon Talion en geest-elf Celebrimbor keren terug om met een nieuw gesmede Ring of Power Sauron te verslaan.

De game verschijnt op PlayStation 4, pc, Xbox One en Project Scorpio en is beschikbaar vanaf 24 augustus. De game verschijnt op Steam en in de Windows Store, en wordt een Play Anywhere-titel. Savefiles worden tussen de Xbox One en Windows 10 gesynchroniseerd.

Hieronder is de eerste trailer te zien en op 8 maart verschijnt de eerste gameplay.