Peter Moore verlaat EA om CEO van Liverpool te worden

Peter Moore verlaat in juni Electronic Arts om CEO te worden van voetbalclub Liverpool. Moore is op dit moment baas van de competitieve tak van EA.



Moore is geboren en Liverpool en is groot fan van de club. CEO van EA Andrew Wilson zegt in een bericht op de website: "Peter is bijna tien jaar bij ons geweest en ik voel me bevoorrecht om met hem samen te mogen werken tijdens de gehele reis. Als je hem gezien hebt op het podium, hem volgt op Twitter of ooit een interview met hem heb gelezen, dan ken je zijn humor en charisma. Wat je ook moet weten is dat hij een ongelofelijke teamspeler is, een onvermoeibare leider en zijn diepe waardering voor gepassioneerde spelers is onwrikbaar."

Peter Moore zal in juni beginnen met zijn nieuwe baan, maar volgens EA zal hij de eSports-divisie van het bedrijf nog enkele weken ondersteunen tot zijn opvolger is gekozen.

De man was voorheen een groot aantal jaren CEO van EA en daarvoor speelde hij een grote rol bij Microsoft voor de Xbox en Xbox 360 en bij Sega voor de Dreamcast.