Demo van Halo Wars 2 nu beschikbaar op Xbox One

Vandaag heeft Microsoft een gratis demo beschikbaar gesteld voor Halo Wars 2. De demo is voor Xbox Live Gold-leden gratis te downloaden en bevat de eerste missie en de Blitz-modus tegen AI-vijanden.

Naast de eerste missie, The Signal, bevat de demo ook de nieuwe Blitz-modus waarbij waves met AI-vijanden verslagen moeten worden. De Blitz-modus werkt met kaarten die ingezet kunnen worden, maar in de demo is een standaard deck beschikbaar. Normaal gesproken is de Blitz-modus enkel als multiplayer te spelen.

De demo is nu beschikbaar voor Xbox Live Gold-leden en binnenkort zal er ook een demo voor Windows 10-pc's verschijnen.

In de review op InsideGamer kreeg Halo Wars 2 een 8.