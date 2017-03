Nieuwe Avatar-game in de maak bij Ubisoft

Ubisoft werkt aan een nieuwe game op basis van James Camerons Avatar. De game wordt ontwikkeld door Massive Entertainment.

De ontwikkelaar, die eerder meehielp aan The Division, Far Cry 3 en Assassin's Creed: Revelations, werkt daarvoor samen met Lightbox Entertainment en Fox Interactive, maken de bedrijven bekend tijdens de Game Developers Conference in San Francisco. Dat schrijft The Verge dinsdag.

Ubisoft heeft in 2009 al eens een game uitgebracht op basis van de eerste Avatar-film. De nieuwe game verschijnt voor pc en consoles en maakt gebruik van dezelfde engine als Tom Clancy's The Division.

De nieuwe game moet het verhaal van het geplande Avatar-universum gaan uitbreiden. Zo staan er nog een aantal films en zelfs een pretpark in de planning. Op wat voor manier de game voor verdieping moet gaan zorgen, is nog niet bekend. Ook is niet bekend wat voor type spel het gaat worden.