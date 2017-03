The Last Stand-dlc voor The Division en trial uitgebracht

Gisteren heeft The Division de laatste betaalde uitbreiding gekregen. The Last Stand introduceert de Last Stand-modus en een nieuwe Incursion. Ook is er een gratis patch van 8,5GB uitgebracht die meer content toevoegt aan de game.

Zo zijn nieuwe Dark Zone-locaties toegevoegd, een nieuwe Legendary-moeilijkheidsgraad, meer Contamination-evenementen, customization-opties en aanpassingen aan de wapenbalans. Op de website van de game zijn alle veranderingen te vinden.

De Last Stand-modus houdt in dat de twee teams van acht man strijden om drie punten in de Dark Zone. Het team dat als eerste de maximale score door het behouden van de punten, wint. De nieuwe Incursion, Stolen Signal, gaat om een tv-station dat is overgenomen door de Rikers-gang en de sterkste eindbaas tot nu toe kent.

Een demo voor de game is beschikbaar gesteld op Xbox One en pc. Deze laat spelers zes uur spelen of tot een personage level 8 is geworden. Na de trial kan progressie worden overgedragen naar de volledige game.

De nieuwe dlc is nu beschikbaar op de PlayStation 4, Xbox One en pc voor 14,99 euro of voor 40 euro met de season pass. Hieronder is de nieuwe trailer te zien.