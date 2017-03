Drie grote Pokémon Go-updates gepland voor 2017

John Hanke, de CEO van Niantic, heeft op de Mobile World Congress in Barcelona aangekondigd dat er drie grote updates voor Pokémon Go gaan verschijnen in 2017. De inhoud van de updates werd niet bekendgemaakt.

Volgens een Reddit-gebruiker refereerde Hanke naar de release van de nieuwe generatie Pokémon in de game, voordat hij begon over verdere updates voor de game. Het was niet duidelijk of de tweede generatie Pokémon ook bij de drie grote updates behoort, maar de game zal naast kleine updates die bugs fixen meer content krijgen.

De inhoud van de updates werd niet onthuld. Er wordt vermoed dat PvP-gevechten en een ruilsysteem worden toegevoegd aan de game.

Pokémon Go is nu beschikbaar voor iOS en Android.