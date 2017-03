Dit zijn de PlayStation Plus-games van maart

De PlayStation Plus-games van de maand maart zijn bekendgemaakt.



PlayStation 4-spelers met een Plus-abonnement kunnen aan de slag met Tearaway Unfolded, een remaster van de Vita-platformer. Daarnaast is die sportgame Disc Jam beschkbaar. Deze multiplayergame is een combinatie tussen tennis en airhockey.



Op PlayStation 3 zijn voor Plus-gebruikers in maart Under Night In-Birth Exe:Late en Earth Defense Force 2025 beschikbaar. Vita-spelers kunnen aan de slag met de dungeon crawler Severed. Tevens is de isometrische adventure Lumo beschikbaar op Vita, die via crossbuy vervolgens ook op PS4 gedownload kan worden.



Alle games zijn vanaf 7 maart gratis beschikbaar voor Plus-abonnees.