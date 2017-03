Mixed reality komt in 2018 naar Xbox One en Scorpio

'Mixed reality' moet in 2018 naar Xbox One en diens opvolger, Project Scorpio komen. Dat maakte Microsoft op de Game Developers Conference bekend.



Het is nog niet bekend of de games en applicaties worden gespeeld en afgespeeld op de augmentedrealityheadset Microsoft HoloLens of een virtualrealitybril zoals de Oculus Rift. Mixed reality is een term die wordt gebruikt wanneer virtual en augmented reality samenkomen. Het mengt als het ware de echte wereld met digitale informatie.



Daarnaast hebben Microsoft en fabrikant Acer een mixedrealitybril aangekondigd, genaamd de Acer Windows Mixed Reality Development Edition-headset. Dit is een specifieke bril voor ontwikkelaars, waarmee ze ervaringen in mixed reality kunnen ontwikkelen.



De bril beschikt over twee lcd-schermen met beide een schermresolutie van 1.440 bij 1.440 pixels. Het scherm ververst zichzelf met negentig beeldjes per seconden. Er is een koptelefoonaansluiting aanwezig, waardoor er ook een microfoon of koptelefoon op kan worden aangesloten. Opvallend is echter dat er maar één kabel aan zit die informatie verzendt via HDMI 2.0 (voor een scherm) en USB 3.0 (voor de data).



Het ziet er niet naar uit dat Microsoft en Acer deze bril op de consumentenmarkt zullen uitbrengen. In mei zal Microsoft meer bekendmaken over de plannen omtrent mixed reality tijdens het jaarlijkse evenement Build.