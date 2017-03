Nintendo legt ontbreken touchscreen-controls Zelda uit

In een interview met IGN op de Game Developers Conference heeft de director van The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Hidemaro Fujibayashi, laten weten waarom de touchscreen-features weggelaten zijn bij de game. Het testen van de Switch-versie overtuigde hen van de controls zonder touchscreen.

"Tijdens het testen zonder de touch-functionaliteit zagen we dat het heen en weer kijken tussen de Gamepad en het scherm eigenlijk iets wegnam bij dit type Zelda-game. Zonder touch bleek het een hele sterke gameplay-ervaring. Na wat meer te experimenteren en te testen, realiseerden we ons dat dit de beste manier was om de game te beleven. Zo kwamen we op de huidige gameplay-stijl in deze productieversie."

In de demo op de Game Awards 2014 was de game nog te zien op Wii U, waar in een demo de touchscreen-controls werden getoond. Fujibayashi zegt dat het voor hen niet moeilijk was om de features uit de game te halen, omdat het nu de beste manier van spelen is.

Vandaag dook ook de volledige kaart van de game op, die verkregen is via datamining. Er is een volledige versie van 145MB beschikbaar en een gereduceerde versie.