Horizon krijgt live action-trailer in Japan

PlayStation Japan heeft een live action-trailer uitgebracht voor Horizon Zero Dawn. De trailer toont een Japanse Aloy die probeert te overleven in de wildernis.

Waar Hannah Hoekstra hoofdpersonage Aloy in de game vertolkte, is in deze video Japans model Maika Yamamoto te zien. De trailer is getiteld A Solitary Huntress en gaat kort in op de drijfveer van Aloy om te overleven. PlayStation Japan bracht ook een making of-video uit.

Horizon Zero Dawn is nu uit voor de PlayStation 4. Op InsideGamer kreeg de game een 9,5.