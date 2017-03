Ruilen in Pokémon Go zal alleen lokaal mogelijk zijn

Op de Game Developers Conference heeft manager van Niantic, Tatsuo Nomura, verteld aan Polygon dat er wordt gewerkt aan het ruilsysteem in Pokémon Go. Hierbij benadrukte hij dat dit enkel lokaal plaats zal vinden, omdat interactie met andere spelers het belangrijkst is volgens hem.

"Ruilen zal niet over het internet gaan. Het zal niet mogelijk zijn om Pokémon te ruilen met iemand die honderd mijl van je vandaan is, de speler moet echt in je omgeving zijn."

Een kritiekpunt van velen is dat spelers die in een meer afgelegen gebied wonen, minder kans hebben om hun Pokédex te vullen met alle beschikbare Pokémon. Nomura zegt dat het ruilsysteem nooit de oplossing is geweest voor dit probleem.

"Ik dacht niet aan ruilen als oplossing voor spawn-problemen in lokale gebieden. De bedoeling was meer dat we een paar Pokémon hebben die enkel in een paar regio's spawnen in de hoop dat spelers anderen moeten vinden of kennen waarmee ze kunnen afspreken om te ruilen. We willen niet dat het gewoon een online game is waarin je virtueel kunt ruilen."

Niantic verwacht dit jaar het ruilsysteem uit te brengen voor Pokémon Go.