Twaalf minuten nieuwe gameplay van Rime verschenen

Op het YouTube-kanaal van PlayStation Access zijn nieuwe beelden van Rime verschenen. In twaalf minuten gameplay wordt meer van de puzzel- en platform-elementen van de game getoond.

De video speelt zich af na de dertig minuten gameplay die eerder op IGN verschenen. Rime wordt gemaakt door Tequila Works en draait om een jongen die een mysterieus eiland ontdekt. De gameplay draait vooral om het oplossen van puzzels, om zo andere delen van het eiland vrij te spelen.

De game was aanvankelijk exclusief voor de PlayStation 4 in de maak, maar na een lange tijd uitstel verschijnt de game in mei ook voor Xbox One, Nintendo Switch en pc.