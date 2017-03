Super Bomberman R voor de Switch krijgt een launchtrailer

Konami heeft vandaag een launchtrailer voor Super Bomberman R uitgebracht. De trailer toont de verschillende modi van de Nintendo Switch-game.

Super Bomberman R kent een Story Mode en lokale en online multiplayer. In de Story Mode moeten acht Bomberman in vijftig levels de aarde zien te redden. Hierbij moeten vijanden worden opgeblazen met bommen, moeten bepaalde items in objecten worden gevonden of eindbazen worden verslagen.

De multiplayer stopt tot acht spelers in een map in verschillende modi. Lokaal ondersteunt de game tot vier spelers.

Super Bomberman R is vanaf vandaag voor 49,99 euro te verkrijgbaar voor de Nintendo Switch.