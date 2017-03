Het verschil tussen de prestaties van Zelda op Wii U en Switch

Verschillende media hebben de Switch-versie van the Legend of Zelda: Breath of the Wild vergeleken met de Wii U-versie. Behalve verbeterde resolutie en texture filtering, verschillen de versies weinig.

Ondanks dat de Switch een stuk krachtiger is dan de Wii U, hebben beide systemen moeite om de framerate stabiel te houden. Op beide consoles daalt de framerate zo nu en dan van 30fps naar 20fps. Merkwaardig is dat de locaties waarin dit gebeurt verschillend is, wat wijst op een andere manier waarop de wereld ingeladen wordt op de beide systemen.

Verder zijn de framerate-problemen minder aanwezig in de handheld-modus van de Switch, die net als de Wii U-versie op 720p draait. De tv-modus draait op 900p. Samen met de verbeterde filtering van de textures, datgene wat dichtbij de camera te zien is, zorgt de hogere resolutie voor een iets mooier beeld op de Switch.

Hieronder zijn de vergelijkingen van Digital Foundry en Gamespot te vinden.