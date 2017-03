Switch breekt volgens Nintendo verkooprecord in Amerika

De Switch, Nintendo's nieuwe spelcomputer, zou in Noord- en Zuid-Amerika in de eerste twee dagen het verkooprecord van consoles van het bedrijf hebben verbroken.



Reggie Fils-Aime, hoofd van de Amerikaanse afdeling van Nintendo, zegt tegen New York Times-verslaggever Nick Wingfield dat de Switch in twee dagen zelfs beter verkocht dan de Wii.



Exacte cijfers zijn nog niet bekend. Fils-Aime zegt dat Zelda: Breath of the Wild de bestverkopende lanceringsgame is die niet met een console werd meegeleverd. Het spel verslaat onder meer Super Mario 64 voor de Nintendo 64.



Daar moet bij worden opgemerkt dat de Nintendo Switch zonder meegeleverde game verschijnt, en Zelda de enige grote Nintendo-titel is die direct beschikbaar is. De game heeft dus relatief weinig concurrentie.



In Japan heeft de Switch geen records verbroken. Tijdens het openingsweekend daar werden ruim 313.000 exemplaren van het apparaat verkocht, meldt gameblad Famitsu. Dat is ongeveer gelijk aan de startverkoop van de Wii U en PlayStation 4, maar minder dan het aantal exemplaren van de Wii, Nintendo DS en 3DS dat in het eerste weekend over de toonbank ging.



Het is onduidelijk in hoeverre de Switch-verkopen werden tegengehouden door productiebeperkingen. In Nederland is de console momenteel moeilijk leverbaar en kregen winkels slechts weinig exemplaren. Europese verkoopcijfers zijn niet bekend, maar in het Verenigd Koninkrijk werden in de eerste drie dagen 80.000 exemplaren verkocht. Dat is beter dan de verkoopstart van de Wii U, maar een stuk minder goed dan recente PlayStation- en Xbox-lanceringen.



De Switch kost rond de 330 euro. Hij is bruikbaar als handheld, maar ook als thuisconsole via een dock die aan de tv wordt gekoppeld.