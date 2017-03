Nieuwe heroes van For Honor zijn mogelijk uitgelekt

In een aantal afbeeldingen van een Duitse Reddit-gebruiker zijn twee nieuwe dlc-heroes van For Honor opgedoken. Een Romeinse legeraanvoerder en de Japanse ninja zullen wellicht naar de game komen.

Hoewel de gebruiker geen bron noemt, had de community van de game de heroes al eerder ontdekt via de silhouetten op de afbeelding van de season pass. Hierop zijn beiden vrij makkelijk te onderscheiden.

De Romeinse legeraanvoerder wordt aangeduid als "Roman Centurion", wat afgeleid is van het woord "century". Deze soldaten kregen hun naam aan het begin van het Nieuwe Testament in de Bijbel. De Romeinse legeraanvoerder is net als de ninja onafhankelijk van een factie, zoals Ubisoft dat ook in de dlc van Rainbow Six: Siege toepast.

Ubisoft maakte vandaag ook bekend dat het zogenaamde AFK-farming wordt aangepakt. Hierbij gebruiken spelers elastiekjes om hun characters rond te laten lopen en zo oneindig de xp-bonus van een match te vergaren. In een Reddit-post legt het bedrijf uit dat spelers een eerste keer een waarschuwing krijgen en bij de tweede keer een tijdelijke of permanente ban.