Fikse boete voor Canadese verkoper van flashkaarten voor 3DS

Een Canadese webwinkel genaamd Go Cyber Shopping moet 12,76 miljoen Canadese dollar (omgerekend 9 miljoen euro) betalen aan Nintendo vanwege de verkoop van accessoires om illegaal verworven games te spelen op 3DS.



Go Cyber Shopping verkocht volgens Nintendo flashkaarten, waarop gebruikers gedownloade games kunnen zetten. Deze games kunnen vervolgens op de Nintendo 3DS worden afgespeeld. Daarnaast bood het bedrijf ook zogeheten modchips aan, waarmee de 3DS aangepast kan worden om alternatieve software af te spelen.

De rechtszaak richtte zich voornamelijk op webshopbeheerder Jeramie King, die volgens Nintendo op sociale media adverteerde voor zijn diensten. King was lange tijd een prominent verkoper van ombouwmiddelen voor de Nintendo 3DS.

Hoewel het met flashkaarten en ombouwapparatuur ook mogelijk is om alternatieve, legale software af te spelen, is dat volgens de rechter in dit geval geen factor. De apparatuur zou hier namelijk amper voor worden gebruikt. Piraterij zou de voornaamste rol spelen bij de verkoop.



De rechter verplicht King ook om een excuusbrief te publiceren op zijn website, waarin hij spijt betuigt tegenover Nintendo en ontwikkelaars die games voor de Nintendo 3DS maken.

Nintendo strijdt al langer tegen de verkoop van ombouwapparatuur en flashkaarten. Zo won het bedrijf in 2010 een Nederlandse rechtszaak, waarbij de verkoop van R4-flashkaarten voor de Nintendo DS en werd verboden.