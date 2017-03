Oorzaak en oplossing voor Switch Joy-Con probleem gevonden

Een Youtuber heeft een oplossing gevonden voor de uitvallende linker Joy-Con van de Switch-controller. Het enige probleem is dat het wat soldeerwerk vereist, waardoor het voor veel spelers geen optie is.



Spawn Wave plaatste een video waarin wordt getoond dat hij de linker Joy-Con-controller uit elkaar haalt. De linker Joy-Con-controller heeft bij veel spelers vaak slechte of geen ontvangst.



De Youtuber kwam er achter dat het probleem ligt aan de antenne in de controller, die volgens Spawn Wave te dicht tegen het metalen omhulsel van de analoge stick aan zit. Daardoor zit de antenne onder een plek waar altijd een hand op rust, waardoor de ontvangst slechter zou zijn. Spawn Wave heeft zelf de antenne verlengd naar een ander gedeelte van de controller, waardoor de verbindingsproblemen worden opgelost.

Het solderen van een Joy-Con-controller zal voor de meeste spelers echter geen optie zijn. Daarbij komt de garantie te vervallen wanneer consumenten hun apparatuur zelf aanpassen. Nintendo gaf eerder aan dat de problemen mogelijk opgelost worden door niet te dicht in de buurt te zitten van wifi-signalen of aquaria, maar dat lijkt in veel gevallen niet te helpen. Het is niet bekend of het bedrijf van plan is om alle linker Joy-Cons terug te roepen en ze te vervangen.