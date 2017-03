Interactieve Zelda: Breath of the Wild-kaart in de maak door fans

Zelda Universe, een fansite voor de Zelda-franchise, werkt aan een interactieve kaart voor The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Het uiteindelijke doel is om een Google Streetview-achtige service te maken.

In een Reddit-post legt de eigenaar van de website het project uit: "Dit is een gigantisch community-project geweest! Joshua Lindquist en Danilo Passos zijn het brein, maar ook een hoop bijdragers aan de Zelda Wiki helpen mee.

"De kaart is momenteel nog in testfase, maar het geeft de meeste belangrijke punten op de kaart al weer, zoals shrines, dorpen en zijmissies. De makers hebben zelfs al 3D-modellen voor de toekomst om een tool zoals Google Streetview te maken.

Op dit moment kunnen points of interest via een Google Form worden ingediend, waarna ze gecontroleerd worden door de makers.