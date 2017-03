LEGO Worlds krijgt een launchtrailer

Er is een nieuwe lanceringstrailer online verschenen van de nieuwe Lego-game LEGO Worlds.

De game werd 1 juni 2015 aangekondigd en was sinds de aankondiging beschikbaar op Steam Early Access. Lego Worlds is een open world-game, waarin spelers verschillende werelden kunnen ontdekken, exploreren en zelf dingen kunnen creëren met behulp van Lego-blokjes.

Lego Worlds is nu uit op pc en komt 10 maart uit voor PlayStation 4 en Xbox One. De lanceringstrailer is hieronder te bekijken.