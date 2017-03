PlayStation 4-systeemupdate 4.5 komt morgen uit

Vorige maand ging systeemsoftware 4.5 voor de PlayStation 4 in testfase en morgen verschijnt deze voor iedereen. De update brengt onder andere externe HDD-ondersteuning, de Boost Mode en verbeteringen voor PlayStation VR.



Vanaf morgen worden externe usb 3.0-harde schijven ondersteund om games en andere software op kwijt te kunnen. Schijven tussen de 250GB en 9TB worden ondersteund en kunnen geformatteerd worden als externe opslag. Het is mogelijk om de harde schijf in te stellen als hoofdlocatie, maar software kan ook handmatig worden verplaatst.

Ook wordt PlayStation VR verbeterd door onder andere de Cinema Mode te voorzien van een framerate van 120fps, in plaats van 90fps, wanneer het scherm op klein of gemiddeld staat ingesteld. De update introduceert daarnaast ondersteuning voor 3D Blu-rays.

De PlayStation 4 Pro krijgt verder de langverwachte Boost Mode. Deze modus biedt meer stabiliteit voor de framerate van games, of een boost voor games met een ontgrendelde framerate.

Tot slot biedt systeemupdate 4.5 een aantal kleinere dingen. Zo komt er een programma om screenshots geschikt te maken als wallpaper, ondersteunt Remote Play nu voice chat en betere mogelijkheden om save data te beheren.