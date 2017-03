Switch heeft beter lanceringsweekend in Japan dan Wii U en PS4

De Switch, Nintendo's nieuwe console, is in de eerste drie dagen dat de console beschikbaar is in japan 329.152 keer verkocht.



De wekelijkse Japanse verkoopcijfers zijn bekendgemaakt, die lopen van 27 februari tot en met 5 maart. De Switch verscheen wereldwijd op 3 maart, dus de cijfers gaan over de eerste drie dagen dat de console beschikbaar was.



Daarmee is Switch de bestverkochte console van die week. Ter vergelijking verkocht de Wii U in de eerste week 308.142 keer en de PlayStation 4 309.154 keer in Japan.



Er stonden vijf Switch-games in de top 20 bestverkochte games in Japan. The Legend of Zelda: Breath of the Wild is 187.379 keer verkocht op de Switch en 44.602 keer op Wii U. Ook Super Bomberman R, 1-2-Switch, Dragon Quest Heroes 1 and 2 en Puyo Puyo Tetris stonden in de lijst.



Eerder werd al bekend dat van alle Nintendo-consoles die zijn gelanceerd, Switch de bestverkochte console is in de Verenigde Staten en Europa.