Co-president Uncharted-ontwikkelaar Naughty Dog vertrekt in april

Christophe Balestra, de co-president van Naughty Dog, treedt na vijftien jaar werkzaam te zijn geweest af bij de ontwikkelaar.



"Ik had nooit verwacht dat ik zo snel zoiets moeilijks zou moeten doen, maar na vijftien jaar vertrek ik bij Naughty Dog", aldus Balestra. "Mijn laatste dag is op 3 april 2017."



Het is niet bekend wat hij hierna gaat doen, maar hij wil meer tijd besteden aan "persoonlijke ambities en projecten". Co-president Evan Wells blijft voor zover bekend wel werkzaam hij de ontwikkelaar van franchise als Uncharted en The Last of Us.



"Aan alle fans... ik weet wat er aan zit te komen en met Evan die het beste team op deze planeet leidt, weet ik dat Naughty Dog jullie weg gaat blazen", aldus Balestra. Voor zover bekend werkt Naughty Dog aan een uitbreiding op Uncharted 4, genaamd The Lost Legacy, en een vervolg op het geprezen The Last of Us.