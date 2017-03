Nintendo in overleg met streamingdiensten over Switch-ondersteuning

Nintendo praat met verschillende streamingdiensten om ondersteuning voor de Switch te krijgen.



Switch lanceerde afgelopen week zonder diverse streamingdiensten als Netflix en Hulu. Tegenwoordig is het gebruikelijk dat deze streamingdiensten op consoles verkrijgbaar zijn.



"We praten met bedrijven over andere services, bedrijven als Netflix, Hulu en Amazon", aldus Nintendo of America-president Reggie Fils-Aime. "Dingen die uiteindelijk komen."

Volgens Fils-Aime ontbraken de streamingdiensten expres op lancering. "We hebben de Switch als een gameconsole van wereldklasse gemaakt. We wilden dat je als eerste games op het systeem zou ervaren en daar een ongelooflijke fijne ervaring mee zou hebben."