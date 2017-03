Steep aankomend weekend gratis speelbaar

Wintersportgame Steep is dit weekend gratis speelbaar voor op alle platformen.

Spelers kunnen vanaf 10 maart de game downloaden en tot en met 13 maart gratis spelen. In de onderstaande afbeelding zijn de precieze data per regio en per platform te zien. De volledige game is speelbaar, inclusief het nieuwe gebied dat is toegevoegd middels de laatste update.

Gedurende het hele weekend is de standaardversie van Steep met 50 procent korting te koop en de Gold Edition is met 40 procent korting te koop op Xbox Live en PSN. In de Ubisoft Store zijn beide versies met 50 procent korting te verkrijgen.

Alle benodigde informatie en systeemeisen voor de pc-versie van Steep is te vinden op de de website. Steep werd in december vorig jaar uitgebracht en kreeg een 7 van InsideGamer.nl.