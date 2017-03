Gesloten bèta voor Gran Turismo Sport aangekondigd

Op 17 maart start er in de VS een gesloten bèta voor Gran Turismo Sport. De bèta komt daarna ook naar Europa.



Dat is aangekondigd op PlayStation Blog. Eerder werd nog gemeld dat de racegame geen bèta zou krijgen. “Mensen die meedoen aan de bèta kunnen zien hoe Gran Turismo de toekomst van racegames vormgeeft, meedoen aan enorm competitieve races in hun land en uiteindelijk over heel de wereld.”



Elke dag worden er diverse wagens en parkoersen gewisseld om uit te proberen. Mensen die worden uitgekozen voor de bèta kunnen ook het nieuwe Driver Profile-systeem uitproberen. Hiermee wordt het gedrag van spelers bijgehouden en bevat een score voor hoe goed men presteert.



Sony zelf kiest spelers uit voor de bèta. Via deze pagina kunnen geïnteresseerden zich aanmelden. De bèta gaat op 17 maart overigens eerst in de Verenigde Staten van start, Europese gamers zijn kort daarna aan de beurt.



Ergens later dit jaar moet de nieuwe Gran Turismo op PlayStation 4 verschijnen. Er is nog geen specifieke releasedatum aangekondigd.