Oculus-CTO John Carmack klaagt Zenimax aan

John Carmack, de CTO van Oculus, heeft Zenimax voor 22,5 miljoen dollar aangeklaagd. Carmack werkte voorheen bij Zenimax en het bedrijf zou niet alles hebben betaald voor de overname van Carmack's oude gamestudio.



Volgens de aanklacht kocht ZeniMax in 2009 de gamestudio id Software voor 150 miljoen dollar. De studio maakte onder andere Doom en Quake. Van het overnamebedrag zou 45 miljoen dollar worden uitbetaald aan John Carmack, één van de oprichters van het bedrijf.



Carmack liet de helft van zijn bedrag omzetten naar aandelen bij ZeniMax. Volgens de voormalige werknemer is de andere helft echter nooit uitbetaald.



Een reeks aantijgingen zou ertoe hebben geleid dat het geld nooit is betaald, denkt Carmack. ZeniMax zou stellen dat de Oculus-topman een aantal arbeidsvoorwaarden heeft geschonden.



ZeniMax klaagde eerder Carmack en zijn nieuwe werkgever Oculus aan, omdat hij bedrijfsgeheimen zou hebben gestolen voor het maken van een virtualrealitybril. Een rechtbankjury bepaalde onlangs dat Oculus daarom 500 miljoen dollar moet betalen.