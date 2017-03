Verken planeten met de Nomad in Mass Effect Andromeda - Gameplay

In twee nieuwe gameplayvideo's van het aankomende Mass Effect Andromeda wordt het terreinvoertuig de Nomad uitgelicht.



In de eerste video is te zien hoe de Nomad, die als vervanging voor de Mako uit de vorige games dient, geüpgraded kan worden. De tweede video toont de Nomad ook in actie, maar toont ook drie planeten uit de game: Voeld, Kadara en Eos.

Mass Effect Andromeda komt op 23 maart uit voor pc, PlayStation 4 en Xbox One. Mensen met EA Access of Origin Access op Xbox One of pc kunnen al vanaf 16 maart aan de slag. Leden mogen tien uur met de game spelen en hun progressie meenemen naar de uiteindelijke game.