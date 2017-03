World of Warcraft-spelers verbannen die geld vragen voor in-game diensten

Blizzard verbant WoW-spelers die andere spelers hielpen in ruil voor geld. De verbannen spelers waren onderdeel van hooggeplaatste gildes.

Dat stelt communitymanager Ornyx op het World of Warcraft-forum.

De spelers hielpen anderen om kerkers in het de mmorpg uit te spelen of om bepaalde achievements of voorwerpen te halen. In ruil daarvoor werden de spelers betaald met echt geld.

"Dit soort gedrag is in strijd met de algemene voorwaarden van World of Warcraft", stelt Ornyx. De communitymanager benadrukt dat spelers wel hun diensten mogen verkopen voor gold, de valuta binnen de game.

De verbannen spelers wisten volgens Blizzard dat ze de regels van World of Warcraft hadden overtreden. De ontwikkelaar wil voortaan nauwer gaan opletten of spelers hun diensten voor echt geld aanbieden.