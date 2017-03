Nieuwe Toejam & Earl komt ook naar Nintendo Switch

Toejam & Earl: Back in the Groove is in ontwikkeling voor de Nintendo Switch. Ontwikkelaar HumaNature Studios heeft dit bevestigd op PAX East.

Toejam & Earl: Back in the Groove is het vierde deel binnen de Toejam & Earl-serie en bevat voornamelijk gameplay-elementen uit het eerste deel. Waar deel twee en drie van Toejam & Earl veel veranderingen introduceerden, heeft Back in the Groove weer een isometrisch gezichtspunt en ontdekken spelers de bekende opeenvolgende lagen van zwevende eilanden.

Toejam & Earl: Back in the Groove wordt interactiever dan zijn voorgangers. Zo kunnen spelers bijvoorbeeld veel meer loot, geheime doorgangen en verschillende minigames dan in voorgaande games vinden. Volgens Nathan Shorts, lead artist van HumaNature Studios, besteedt de ontwikkelaar veel tijd aan het implementeren van handgemaakte geheimen in de game.

Een releasedatum voor Toejam & Earl: Back in the Groove is nog niet bekend. De game komt uit voor Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Mac, pc en Linux.