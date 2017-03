Cunning Stunts-update in GTA Online nu te downloaden

Vandaag is een aantal nieuwe circuits en auto's aan de Cunning Stunts-modus van GTA Online toegevoegd. Onder de nieuwe auto's bevinden zich raket aangedreven bolides, waarmee nog sneller door de circuits kan worden geracet.

De update bevat uitdagingen die speciaal gebouwd zijn voor nieuwe wagens als de Rocket Voltic, Ruiner 2000 en Blazer Aqua.

Daarnaast zal er een nieuwe Legendary Motorsport-wagen toegevoegd worden aan GTA Online, de Progen GP1. Dit weekend kunnen spelers verschillende extra Online-bonussen verdienen. Er is onder andere meer GTA$ en RP te verdienen en verschillende wagens zullen goedkoper zijn.

De update is vanaf vandaag gratis te downloaden voor de PlayStation 4, Xbox One en pc.