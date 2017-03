What Remains of Edith Finch verschijnt op 25 april

What Remains of Edith Finch, de adventure van de makers van The Unfinished Swan, komt op 25 april naar PlayStation 4 en pc.



What Remains of Edith Finch draait om een vervloekte familie. Spelers beleven de laatste momenten van verschillende leden van deze familie vanuit een eerstepersoonsperspectief. Ondertussen onderzoekt Edith Finch de familiegeschiedenis en probeert erachter te komen waarom zij de laatst nog levende Finch is.

De game had vorig jaar al op PlayStation 4 moeten verschijnen, maar werd uitgesteld naar de lente van dit jaar, tot de game vandaag een precieze releasedatum kreeg en er een pc-versie werd aangekondigd. What Remains of Edith Finch is ontwikkeld door Giant Sparrow, de studio achter The Unfinished Swan.