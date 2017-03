SuperData: 'Nintendo Switch verkoopt wereldwijd 1,5 miljoen keer'

De Nintendo Switch is volgens SuperData wereldwijd 1,5 miljoen keer verkocht. Het onderzoeksbureau heeft cijfers van Japanse krant Famitsu gecombineerd met data van Gfk Group, het grootste Duitse marktonderzoeksinstituut.

SuperData meldt dat er in de Verenigde Staten 500.000 stuks zijn verkocht en in Japan 360.000. Europa zou "niet veel daaronder zitten", met 85.000 in het Verenigd Koninkrijk en 110.000 stuks in Frankrijk.

De meeste cijfers zijn gebaseerd op het aantal verkopen na de eerste week, dus vermoedelijk ligt het aantal nu hoger dan 1,5 miljoen. Nintendo stelde als doel dat de Switch 2 miljoen stuks voor het einde van maart moet verkopen. Hierbij gaat het om het aantal geleverde apparaten aan retailers, terwijl SuperData enkel consumentenverkopen bijhoudt. Het is dus mogelijk dat Nintendo's doel al behaald is.

Tot slot heeft volgens de cijfers 89 procent van de Switch-bezitters The Legend of Zelda: Breath of the Wild gekocht, ongeveer 1,34 miljoen stuks.