Maps aangekondigd voor Splatoon 2-demo

Nintendo heeft via Tumblr twee maps aangekondigd die speelbaar zullen zijn in de Global Testfire van Splatoon 2.

Er zullen twee maps beschikbaar zijn gedurende de looptijd van de demo. De maps heten The Reef en Musselforge Fitness. Naast twee screenshots heeft Nintendo geen verdere informatie verschaft over de maps.

Tijdens de demo zullen de twee maps willekeurig gekozen worden en niet kiesbaar zijn. Verder bevat de demo vier wapens, de Splat Dualies, Splat Roller, Splat Charger en een nog onaangekondigde wapen.

Op 24 maart worden de tests (in Nederlandse tijd) van 20:00 uur tot 21:00 uur en van 4:00 uur tot 05:00 uur in de nacht gehouden. Op 25 maart zijn de testmomenten van 12:00 tot 13:00 uur, van 20:00 tot 21:00 uur en van 5:00 tot 6:00 uur. Op zondag 26 maart tot slot is er van 14:00 tot 15:00 uur een test.

Splatoon 2 heeft nog geen releasedatum, maar Nintendo heeft aangekondigd de game in de zomer uit te willen brengen. Bekijk hieronder de screenshots van The Reef en Musselforge Fitness.