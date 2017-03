Download nu alvast de Splatoon 2-bèta op Switch

Geïnteresseerden kunnen nu alvast de Splatoon 2-bèta voor volgend weekend downloaden op hun Switch.



De bèta, genaamd 'Splatoon Global Testfire', wordt op vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 maart gehouden en is toegankelijk voor alle Switch-eigenaren. In totaal kan er in het weekend zes uur lang op verschillende tijden gespeeld worden.

Tijdens de bèta kunnen spelers aan de slag met twee maps, The Reef en Musselforge Fitness. Op beide maps spelen twee teams van vier spelers tegen elkaar.



De download is nu beschikbaar via de eShop van de Switch en neemt 410 MB aan schijfruimte in beslag. Hieronder zijn de Nederlandse tijden te zien.