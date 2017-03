X360-versie Street Fighter 4 nu ook speelbaar op Xbox One

Street Fighter 4 op de Xbox 360 is nu ook speelbaar op Xbox One.



De game is toegevoegd aan de backwards compatibility-service van Microsoft. Dat betekent dat iedereen die de vechtgame op Xbox 360 bezit, de game op Xbox One kan spelen.

Mensen die een digitale versie hebben kunnen de game gratis downloaden op Xbox One. Mensen die de game nog niet bezitten, kunnen het kopen via Xbox Live.

Naast Street Fighter 4 zijn ook Madballs in Babo: Invasion, Luxor 2 en Poker Smash toegevoegd aan de lijst met backwards compatible games.