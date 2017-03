Maak kennis met verschillende buitenaardse wezens in Prey - Video

Prey bevat verschillende soorten buitenaardse wezens die dienst doen als schietvoer. In een nieuwe trailer worden ze aan je voorgesteld.



De aliens vallen allemaal onder een ras die de mensheid de Typhon noemt. Zij vormen de hoofdvijand in de game. In de video worden diverse soorten doorgenomen, waaronder de Weaver, die verschillende entiteiten kan maken en de Telepath, die energie gebruikt om andere wezens te besturen.



Een ander soort Typhon is de Mimic, die in allerlei objecten kan veranderen en zo verborgen kan blijven. Spelers kunnen deze kracht echter ook overnemen en zichzelf zo verbergen voor de vijand.



Prey verschijnt op 5 mei op pc, Xbox One en PlayStation 4.